INTERVIEW Kunstschaatsster jongste atleet die namens Nederland deelneemt aan Winterspelen Verhaal Lindsay van Zundert niet alleen zorgeloos sprookje: ’Ging langs de deuren om geld op te halen’

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Het zal niet lang duren voordat de pas 16-jarige Lindsay van Zundert de harten van sportminnend Nederland gaat veroveren. Ⓒ RENÉ BOUWMAN

Op 1 februari viert Lindsay van Zundert haar 17e verjaardag, een dag later reist ze af naar Peking. Ze is de jongste atleet die namens Nederland deelneemt aan de Olympische Spelen, en voor de kunstschaatsster is daarmee een droom werkelijkheid geworden. Hoe ze via de Efteling haar eerste slagen op het ijs maakte, klinkt als een zorgeloos sprookje, maar bevat ook het verhaal dat ze langs de deuren ging om lege flessen te verzamelen. „Als het geld er niet is, moet je zorgen dat het er komt…”