Tennisbond stelt start voorjaarscompetitie uit tot mei

Tennisbond KNLTB hoopt de competitie in haar geheel te kunnen spelen. Als het begin mei nog steeds niet is toegestaan te sporten, wordt de situatie opnieuw bekeken. Een van de opties is dan dat een deel van de competitie voor de zomer wordt afgewerkt en een deel erna. Ook houdt de bond de optie open de hele voorjaarscompetitie naar het najaar te verplaatsen.

Meer dan 200.000 Nederlanders doen mee aan de voorjaarscompetitie bij het tennis.