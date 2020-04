Tennisbond zet in op uitspelen van competities

Een beeld van het Fed Cup-kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Wit-Rusland. Ⓒ ANP

De Nederlandse tennisfederatie KNLTB stelt nog steeds alles in het werk om de verschillende competities van dit seizoen af te maken. De bond hoopt alle wedstrijden in mei te hervatten. Het kabinet zal op 21 april duidelijk maken of dat mogelijk is.