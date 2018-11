Worst stijgt snel op wereldranglijst veldrijden

De kersverse Europees kampioene steeg weer drie plaatsen op de nieuwe ranking en is nu in de top 10 beland. De tiende plaats is het direct gevolg van haar gouden medaille afgelopen zondag op de EK in Rosmalen.

Ze volgt het traject van Marianne Vos, die door haar sterke rijden in de eerste weken van het cross-seizoen naar de zevende plek is gestegen. De meervoudig wereldkampioene greep zilver in Rosmalen, maar won eerder al onder meer twee wereldbekerwedstrijden. Aan kop staat nog altijd regerend wereldkampioene Sanne Cant uit België.

Bij de mannen is de Belgische wereldkampioen Wout van Aert nog altijd de aanvoerder van de wereldranglijst, ondanks dat Mathieu van der Poel bijna iedere wedstrijd met overmacht wint. De Brabander, die zondag zijn Europese titel prolongeerde, loopt in, maar staat nog altijd tweede.