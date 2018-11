Feyenoord trakteert VVV op taart

Stadion Feijenoord heeft inmiddels de problemen achterhaald die zondag de stroomuitval in het stadion hebben veroorzaakt. Hierdoor moest de wedstrijd Feyenoord - VVV al na minder dan een minuut spelen worden gestaakt. De technische dienst van De Kuip heeft enkele dagen nodig om het defect te verhelpen.

„Een deel van de techniek, onder meer een transformator en meerdere relais, had het begeven”, liet directeur Jan van Merwijk van De Kuip eerder al weten. „Deze worden vervangen. Daar hebben we een paar dagen voor nodig, vooral ook omdat we na de vervanging goed willen testen.”

Het duel wordt op donderdag 6 december in zijn geheel overgespeeld.