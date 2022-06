Premium Het beste van De Telegraaf

Lukkien dankt voorzitter Arne Slot door collega’s in het zonnetje gezet: ’Mooie troostprijs’

Door Jeroen Kapteijns en Wilber Hack Kopieer naar clipboard

Arne Slot toont trots zijn Rinus Michels Award. De trainer heeft een uitstekend eerste seizoen achter de rug met Feyenoord. Ⓒ ANP/HH

GARDEREN - Feyenoord-trainer Arne Slot slaagde er afgelopen seizoen net niet in om in de voetsporen te treden van Bert van Marwijk, die twintig jaar eerder met Feyenoord de UEFA Cup had gewonnen. Slot verloor de finale van de Conference League met de Rotterdammers, maar heeft met zijn prestaties met Feyenoord wel zoveel indruk gemaakt dat hij door zijn vakbroeders is geëerd met de Rinus Michels Award, de prijs voor de beste trainer van het afgelopen seizoen. Ook Van Marwijk werd in het zonnetje gezet. De 70-jarige ex-trainer kreeg de oeuvreprijs.