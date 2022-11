Vos troeft Alvarado af in cross Kortrijk

Op tien seconden finishte Denise Betsema als derde. De Texelse, van de ploeg Pauwels Sauzen-Bingoal, nam in het klassement de leiding over van Fem van Empel. Die ontbrak in Kortrijk.

Bij afwezigheid van Van Empel zag Betsema haar kans schoon afstand te nemen in het klassement, dat op tijd wordt berekend. Nadat eerst Vos en Brand er met zijn tweeën vandoor waren gegaan, sloot Betsema in de tweede ronde aan, gevolgd door Alvarado. Brand raakte door een val op achterstand, terwijl Betsema haar vele kopwerk in de slotronde moest bekopen. Alvarado probeerde nog voor het laatste rechte eind Vos op achterstand te zetten, in de wetenschap dat de Brabantse wereldkampioene op het asfalt richting finish, ook nog licht omhoog lopend, normaal de snelste zou zijn.

’Zwaar door tempo’

„Ik wist dat ze dat nog zou proberen”, vertelde Vos, die de sprint zoals verwacht won. „Het was een zware wedstrijd, zeker door het tempo dat Betsema eropna hield.” Betsema, de nieuwe leidster in het klassement, heeft nu een marge van een kleine vier minuten op naaste belager Van Empel, die bij afwezigheid vijf minuten inlevert op de tijd van de winnaar. Na acht wedstrijden ligt voor de winnares van de X2O-Trofee een bonus van liefst 30.000 euro klaar.

De Urban Cross werd voor de vierde keer gehouden. De eerste drie edities werden gewonnen door Lucinda Brand, die nu als vierde finishte. Zondag is in Hulst de zevende wedstrijd om de wereldbeker.