Vos wint in Kortrijk; Van der Haar tweede

Op tien seconden finishte Denise Betsema als derde. De Texelse, van de ploeg Pauwels Sauzen-Bingoal, nam in het klassement de leiding over van Fem van Empel. Die ontbrak in Kortrijk.

Bij afwezigheid van Van Empel zag Betsema haar kans schoon afstand te nemen in het klassement, dat op tijd wordt berekend. Nadat eerst Vos en Brand er met zijn tweeën vandoor waren gegaan, sloot Betsema in de tweede ronde aan, gevolgd door Alvarado. Brand raakte door een val op achterstand, terwijl Betsema haar vele kopwerk in de slotronde moest bekopen. Alvarado probeerde nog voor het laatste rechte eind Vos op achterstand te zetten, in de wetenschap dat de Brabantse wereldkampioene op het asfalt richting finish, ook nog licht omhoog lopend, normaal de snelste zou zijn.

’Zwaar door tempo’

„Ik wist dat ze dat nog zou proberen”, vertelde Vos, die de sprint zoals verwacht won. „Het was een zware wedstrijd, zeker door het tempo dat Betsema eropna hield.” Betsema, de nieuwe leidster in het klassement, heeft nu een marge van een kleine vier minuten op naaste belager Van Empel, die bij afwezigheid vijf minuten inlevert op de tijd van de winnaar. Na acht wedstrijden ligt voor de winnares van de X2O-Trofee een bonus van liefst 30.000 euro klaar.

De Urban Cross werd voor de vierde keer gehouden. De eerste drie edities werden gewonnen door Lucinda Brand, die nu als vierde finishte.

Mannen: Van der Haar tweede achter Pidcock

Bij de mannen eindigde Lars van der Haar als tweede. De Nederlands kampioen moest wereldkampioen Tom Pidcock voor zich dulden.

Pidcock ging er al in de tweede ronde vandoor. Van der Haar moest daarna in de achtervolging. Hoewel hij soms dichterbij leek te komen, slaagde de Woudenberger er niet in om de koploper bij te halen. Van der Haar kreeg in de achtervolging uiteindelijk gezelschap van Eli Iserbyt, maar hij wist de Belg in de slotfase voor te blijven.

„Ik heb alles geprobeerd om bij Pidcock te komen, maar die laatste seconden kreeg ik niet dicht”, zei Van der Haar na afloop. „Uiteindelijk kwam Iserbyt er nog bij. Het is toch wel balen dat ik weer tweede ben, maar ik moet mijn goede vorm meenemen naar de volgende wedstrijden.”

Pidcock pakte in Kortrijk zijn eerste overwinning als wereldkampioen. Maar hij had ondanks zijn voorsprong niet meteen vertrouwen in een goede afloop. „Ik had al snel een gaatje, maar het was moeilijk om die voorsprong uit te breiden. Het was voor mij wel zaak om de focus te houden. Maar ik geniet van elke dag dat ik in de regenboogtrui mag rondrijden.”

Van der Haar won eerder deze maand de Koppenbergcross, de eerste wedstrijd van de Trofee. Hij blijft leider in de tussenstand. Zondag staat in Hulst de zevende wereldbekerwedstrijd van dit seizoen op het programma. Mathieu van der Poel maakt hierin zijn opwachting.