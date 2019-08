Eerste werkdag nieuwe collega Verstappen

De Britse Thai komt over van zusterteam Torro Rosso, terwijl de Fransman de omgekeerde weg maakt. Aankomend weekeinde is het Formule 1-circus in België, voor de race op het circuit van Spa-Francorchamps.

Albon meldde zich in Milton Keynes, de thuisbasis van de renstal. Hij maakte daar kennis met zijn nieuwe team, waaronder ook zijn nieuwe engineer. Daarnaast vond zijn eerste ’seatfit’ plaats.

Bekijk ook: Red Bull neemt risico met Albon