Ferrari-baas: ’F1 moet door met Pirelli’

Liberty Media, de Amerikaanse eigenaar van de sport, houdt momenteel aanbiedingen van zowel Pirelli als Hankook tegen het ligt. De Japanners zouden het leverancierscontract dolgraag overnemen van Pirelli.

„De aanbesteding is in handen van Liberty”, reageert Arrivabene tegen Motorsport.com. „Pirelli heeft aanvankelijk wat problemen gehad, maar het product heeft zich goed ontwikkeld. Het lijkt me verkeerd om al hun ervaring nu uit het raam te gooien.”

Pirelli is volgend jaar nog de rubberfabrikant van de Formule 1. Vanaf 2020 gaat het nieuwe contract in, dat loopt tot 2023. Hankook werd technologisch al capabel bevonden door Liberty. Daarom zal de keuze vallen op de fabrikant wiens offerte commercieel het beste is.