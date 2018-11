Pochettino ziet jonge Spurs winnen van PSV

Onder toeziend oog van onder anderen Spurs-coach Mauricio Pochettino – die het dinsdagavond in de Champions League opneemt tegen PSV – en de geblesseerde Jan Vertonghen kwam PSV al snel op achterstand door een doelpunt van verdediger Malachi Michael Fagan-Walcott. Het elftal van trainer Ruud van Nistelrooy kreeg met name in de eerste helft een paar dotten van kansen om de stand gelijk te trekken, maar met name spits Yorbe Vertessen had het vizier niet op scherp staan.

Zonder de geblesseerde 16-jarige smaakmaker Mohammed Ihattaren slaagde PSV er na rust niet meer in om terug te vechten. De juist van Spurs overgekomen middenvelder Noni Madueke viel in de aanmerkelijk minder sprankelende tweede helft nog in bij het elftal van de langs de kant zeer actieve Van Nistelrooy. Vertessen was vlak voor tijd nog dicht bij de gelijkmaker, maar schoot voorlangs. In blessuretijd tikte Troy Parrott aan de andere kant uit een counter de 2-0 binnen. PSV onder 19 staat na vier wedstrijden in de Youth League op vier punten.