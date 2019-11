Promes kritisch: ’Het moet beter tegen Lille’

„We hebben er vier gemaakt, maar als ik er kritisch op terugkijk, dan vind ik dat ons spel woensdag op Champions League-niveau zeker beter moet. Lille is een ploeg waar we rekening mee moeten houden. Gezien de stand is het superspannend. We willen vol voor de winst gaan”, aldus het goudhaantje van Ajax, dat zich geen zorgen maakt over de mutaties die de verdediging moet ondergaan. „We hebben een grote selectie met goede spelers. Dat moeten we kunnen opvangen en dat gaan we ook zeker doen.”

Ajax heeft, wat er in Lille ook gebeurt, altijd nog de ontsnappingsmogelijkheid dat een thuiszege op Valencia in het laatste groepsduel voldoende is om door te gaan. Een scenario waar Promes zich niet mee bezig wil houden. „Zover wil ik het niet laten komen eerlijk gezegd. Ik wil gewoon woensdag winnen en tegen Valencia ook.”