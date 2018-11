Mertens schiet 82 jaar oud record uit de boeken

De oud-PSV’er is sinds afgelopen weekeinde de meest scorende Belg in buitenlandse loondienst, zo meldt Het Laatste Nieuws.

Mertens maakte in totaal 129 doelpunten in het buitenland, waarvan 17 voor FC Utrecht en 37 voor PSV. Met zijn hattrick tegen Empoli dit weekeinde kwam zijn totaal in het shirt van Napoli op 75. Daarmee passeertde hij Raymond Braine op de ranglijst van meest succesvolle Belgische doelpuntenmakers over de grens.

„Dit nieuwe record had ik nooit verwacht. Vooral omdat ik mezelf nooit echt als spits heb gezien”, reageerde Mertens. „De motivatie om het record scherper te stellen is er zeker. Omdat ik nu echt als een spits ben gaan leven. Als iemand die toch meer en meer naar statistieken kijkt. Dit is een mooie bijkomstigheid, een hele eer.”

Het record was al 82 jaar in handen van Braine. De geboren Antwerpenaar was de eerste Belgische profvoetballer die een transfer naar het buitenland maakte. Hij maakte in de jaren dertig 128 goals in het shirt van Sparta Praag.

Mertens kende Braine niet. „Ik heb hem toch even moeten googelen”, aldus de international. „Ik weet niet hoe lang dit record nu zal staan, maar ik denk dat andere spelers mij over twintig of dertig jaar ook zullen moeten googelen.”

Ondertussen wordt Mertens op de huid gezeten door Eden Hazard en Romelu Lukaku. Hazard scoorde al 112 goals in buitenlandse dienst, Lukaku staat op 105 treffers.