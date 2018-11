’Robben gaat het niet redden’

„Robben gaat het morgen niet redden”, aldus Kovac. De linksbuiten heeft last van een blokkade in de knie. Volgens Kovac is het echter geen zware blessure. De club hoopt zaterdag in de competitiewedstrijd tegen Dortmund weer over de Nederlander te kunnen beschikken.

Robben deed afgelopen zaterdag wel mee in de competitiewedstrijd tegen Freiburg (1-1). Hij moest toen na een uur plaatsmaken voor Franck Ribéry.

Het is nog onduidelijk of James Rodriguez tegen de Grieken mee kan doen. De Colombiaan heeft ook last van een blessure. ,,We zullen op het laatste moment beslissen of hij mee kan doen.''

Het Duitse blad Kicker meldde deze week dat Robben samen met Thomas Müller, Franck Ribéry en Mats Hummels intern aandringt op een ontslag van Kovac.