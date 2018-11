VIDEO - United-ster loopt te klieren tijdens training

Aanvaller Marcus Rashford zag tijdens de afsluitende training voor de clash met de Italianen zijn kans schoon om van grote afstand een onoplettende Sky Sports-verslaggever op zijn rug te schieten.

Verslaggever Vinny O'Connor heeft niet door dat er een bal zijn richting op vliegt. Ⓒ screenshot

De reporter was net begonnen aan een live-verslag van de oefensessie en dus konden de spelers hun lol niet op toen het leer de journalist raakte.

United bezet in de Premier League de zevende plaats. Op negen punten van koploper en stadgenoot Manchester City.

In de Champions League gaat het iets beter. Na drie duels staan The Red Devils op een tweede plek, met in totaal vier punten. Vijf minder dan koploper Juventus, maar twee meer dan nummer drie Valencia. Young Boys staat laatste met één schamel punt.