Verstappen grijpt naast pole bij opening F1-seizoen in Bahrein

Sergio Pérez, Verstappens ploeggenoot bij Red Bull, noteerde de vierde tijd. Na Q1, die onder een temperatuur van zo’n 20 graden werd verreden, was het einde verhaal voor Nico Hülkenberg, Nicholas Latifi, Daniel Ricciardo, Lance Stroll en Yuki Tsunoda. Verstappen klokte de derde tijd, achter Leclerc en Sainz. Zhou Guanyu, de eerste Chinees ooit die zijn opwachting maakt in de Formule 1, liftte namens Alfa Romeo ook netjes mee naar Q2.

Bekijk ook: Herbeleef hier de spannende kwalificatie van GP Bahrein

Zoals verwacht kwamen alle coureurs op softbanden naar buiten voor het tweede deel van de kwalificatie. De regel dat de coureurs uit de top-10 van zaterdag de zondag moeten starten met de band waarop ze in Q2 de snelste tijd noteerden, is dit seizoen komen te vervallen. In die wetenschap was Verstappen de snelste (1.30,757) in de tweede sessie, waarin het doek viel voor Alexander Albon, Lando Norris, Esteban Ocon, Mick Schumacher en Zhou.

In de uiterst spannende Q3 slaagde Verstappen er niet in om onder te door Leclerc neergezette tijd van 1.30,558 te duiken. De Red Bull-coureur zat er 0,123 seconden boven. Op zijn beurt bleef Verstappen nummer 3 Sainz weer 0,006 voor. Lewis Hamilton, de belangrijkste uitdager van Verstappen in de race om de wereldtitel, kwam niet verder dan een vijfde positie in de startopstelling.

Eerder op de zaterdag was Verstappen de snelste geweest in de derde vrije training. Op het Bahrain International Circuit ging de Nederlander rond in 1.32,544, waarmee hij Leclerc en Pérez voorbleef. De eerste Grand Prix van dit seizoen begint zondagmiddag om 16.00 uur Nederlandse tijd. In Bahrein is het twee uur later. Verstappen slaagde er in zijn carrière nog niet in om een race in Bahrein te winnen. Vorig jaar en in 2020 eindigde de Red Bull-coureur als tweede.

Bekijk hier de volledige racekalender voor het seizoen 2022