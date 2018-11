Van Gerwen gelooft in PSV

De darter, een groot fan van de Eindhovense topclub, denkt dat de ploeg van Mark van Bommel een resultaat moet neer kunnen zetten op Wembley.

„Qua kwaliteit komen we iets tekort, maar niets is onmogelijk. Ik ben heel nieuwsgierig”, stelde de Nederlander in een vooruitblik bij Omroep Brabant.

„Bayern München heeft ook meer kwaliteit dan Ajax, maar Ajax had daar gewoon kunnen en misschien wel moeten winnen”, aldus Van Gerwen, doelend op het 1-1 gelijkspel in Beieren.

Zaterdag start voor de Nederlander de Grand Slam of Darts. De Brabander is in het Engelse Wolverhampton titelverdediger. Vorig jaar versloeg hij in de finale de Schot Peter Wright. Het was het derde jaar op een rij dat Mighty Mike het toernooi op zijn naam schreef.

