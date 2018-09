AS Monaco verrast met verklaring omtrent Mbappé

Sterker nog: de Monegasken hopen de Franse goaltjesdief langer in het Stade Louise II te houden.

"Ik kan jullie verzekeren dat we met geen enkele club al een akkoord hebben", stelde vicevoorzitter Vadim Vasilyev woensdag tijdens de presentatie van enkele aankopen, waaronder Terenco Kongolo.

"We hebben heel wat aanbiedingen voor Mbappé. Hij is een van de grootste talenten van het mondiale voetbal, maar we praten op dit moment juist over een contractverlenging. We hopen dat we tot een akkoord komen."

Volgens de Spaanse krant Marca bereikten Real Madrid en AS Monaco dinsdag een principeakkoord over een transfer van Mbappé. De 18-jarige aanvaller zou voor 180 miljoen euro worden overgenomen door De Koninklijke.