Zoon Zlatan Ibrahimovic (Hammarby IF) wil nu toch achternaam vader op zijn shirt

Ibrahimovic en zijn vrouw kozen er bewust voor om Maximilian (15) en Vincent (13) niet de achternaam Ibrahimovic mee te geven. „Zodat er niet te veel druk op ze komt te staan. Want mensen wijzen, mensen praten.”

Dat Maximilian nu voor de naamsverandering kiest, komt volgens Zlatan dan ook helemaal uit hemzelf. „Hij heeft gekozen, hij zal Ibrahimovic heten”, vertelt de 40-jarige in aanvaller in de krant Dagens Nyheter. „Ik heb niets geëist. Ik wil enkel dat ze hun best doen. En dat ze het doen voor hun eigen bestwil, niet voor papa of mama of iemand anders. Ik heb veel ouders gezien die hun kinderen pushen, bijna zo dat het voor hen verplicht is om professional te worden. Zo werkt het niet. Het belangrijkste voor mij is dat ze gezond zijn.”

Dat de zoons van Ibrahimovic het shirt van Hammarby dragen is geen toeval. De Zweed is 2019 mede-eigenaar van de club die in 2021 vijfde werd in de Allsvenskan.