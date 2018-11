Coach Schippers vertrekt bij Atletiekunie

Reider (48) is sinds twee jaar trainer-coach van Dafne Schippers en kwam in 2014 naar sportcentrum Papendal om daar in opdracht van NOC*NSF én Atletiekunie atletiek op een hoger peil te brengen.

Reider vertrekt naar zijn geboortestaat Florida. Aanleiding voor zijn vertrek is de slechte gezondheid van zijn ouders.

Bekijk ook: Schippers dankt Reider voor samenwerking

Reider coachte tot vandaag naast Schippers ook Nederlandse topsprinters als Hensley Paulina, Giovanni Codrington, Taymir Burnet, Chris Garia, Naomi Sedney en Madiea Ghafoor. Hij was ook nauw betrokken bij de successen van de 4x100 meter estafetteploegen afgelopen zomer tijdens de Europese Kampioenschappen in Berlijn. Daarnaast traint hij al vele jaren een aantal internationale wereldtoppers waaronder meervoudig Olympisch en wereldkampioen hinkstapspringen Christian Taylor en sprintster en verspringster Tianna Bartoletta.

De trainingsgroep van Reider wordt tijdelijk ondergebracht bij bondscoaches Bart Bennema en Rogier Ummels. Technisch Directeur Ad Roskam en de onlangs gestarte hoofdcoach Charles van Commenee werken ondertussen aan een definitieve oplossing. De Nederlandse selectie vertrekt op 18 november voor een trainingsstage van drie weken naar Turkije.