Schippers dankt Reider voor samenwerking

,,Tot mijn spijt moet ik melden dat mijn coach Rana Reider wegens persoonlijke omstandigheden ontslag heeft genomen’’, meldt Schippers via Instagram, nadat de atletiekunie het vertrek van de Amerikaan bekend maakte. ,,Ik wil Rana danken voor de samenwerking en wens hem het beste, voor nu en in de toekomst.’’

.,,Dafne gaat niet naar Florida” zo reageert Derek Schippers, de broer en manager van de Nederlandse sprintvedette. Daarmee maakt hij een einde aan de speculaties over de mogelijkheid dat Schippers Reider gaat volgen richting Amerika. ,,Dit is even zo, maar er zal gauw een passende oplossing gevonden worden.”

Technisch directeur Ad Roskam en de onlangs gestarte hoofdcoach Charles van Commenee werken ondertussen aan die oplossing. ,,Dit is heel recent’’, zegt Roskam. ,,We gaan rustig kijken hoe het stof neerdwarrelt en de tijd nemen om een goede oplossing te vinden voor al onze atleten.’’

Bekijk ook: Coach Schippers vertrekt bij Atletiekunie