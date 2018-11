Miedema zou zichzelf opstellen bij Oranje

„Ik heb de afgelopen weken donders goed laten zien waartoe ik in staat ben. Iedereen weet dat ik in vorm ben, bijna elke bal vliegt erin. En ja, als ik bondscoach zou zijn, zou ik spelers op het veld willen hebben die in vorm zijn”, zegt Miedema.

De 22-jarige doelpuntenmachine uit Hoogeveen was naar eigen zeggen nog nooit gepasseerd. Het deed haar dan ook pijn dat ze vorige maand in de eerste play-offronde tegen Denemarken twee keer op de bank moest zitten. Miedema zag haar vervangster Lineth Beerensteyn drie van de vier doelpunten maken. Ze kreeg van bondscoach Sarina Wiegman de uitleg dat ze niet fit genoeg was. ,,Het maakt niet uit of ik het daarmee eens was. De bondscoach maakt op dat moment een bepaalde beslissing en daar heb ik geen invloed op. Het enige wat ik kon doen, was doorgaan zoals ik daarvoor al bezig was. Dat heb ik gedaan en misschien nog wel beter ook. Terug bij Arsenal schoot ik er tegen Chelsea direct twee in.''

Na zeven competitiewedstrijden staat de teller al op elf doelpunten en vijf assists. In de beker scoorde Miedema in één wedstrijd ook drie keer. ,,De meiden blijven daar maar appjes over sturen. Als ik er twee maak, zeggen ze soms voor de grap dat het teleurstellend is dat ik er geen drie heb gemaakt. Ik ben fit en in vorm. Niemand hier gaat aan het aantal doelpunten komen dat ik er dit seizoen al in heb liggen. In iedere wedstrijd schiet ik er wel eentje in. Maar het is aan de bondscoach om de keuze te maken. We zijn hier maar met één doel en dat is het WK halen. Hoe dat gebeurt en met wie, dat maakt niet uit.''

De Nederlandse voetbalsters ontvangen Zwitserland vrijdag in De Galgenwaard in Utrecht, vier dagen later volgt de return in Schaffhausen. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor het WK van volgend jaar in Frankrijk.