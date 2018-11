Van Gerwen ontloopt ’Barney’

De Nederlander, die van tevoren was aangewezen als groepshoofd, ontliep op die manier zijn landgenoot Raymond van Barneveld. De Hagenaar had een plek in pot twee toebedeeld gekregen.

Barney belandde in Groep B, met Michael Smith - de nummer acht van de plaatsinglijst - als groepshoofd. Zijn andere tegenstanders zijn Krzysztof Ratajski en Adam Smith-Neale.

Van Gerwen en Van Barneveld stonden afgelopen weekeinde nog tegenover elkaar tijdens de World Series of Darts Finals. De Haagse darter won 10-8 en plaatste zich op die manier voor de halve finales. Daarin ging Barney keihard onderuit. Hij verloor met 11-2 van James Wade.

Van Gerwen gaat tijdens de Grand Slam of Darts in Wolverhampton voor zijn vierde eindzege op een rij. Het toernooi, waarin spelers van zowel de PDC als de BDO meedoen, begint zaterdag en eindigt volgende week zondag.

Group A

Michael van Gerwen (1)

Jonny Clayton

Joe Murnan

Gary Robson

Group B

Michael Smith (8)

Raymond van Barneveld

Krzysztof Ratajski

Adam Smith-Neale

Group C

James Wade (5)

Keegan Brown

Mark Webster

Wesley Harms

Group D

Gary Anderson (4)

Ian White

Steve Hine

Michael Unterbuchner

Group E

Peter Wright (2)

Max Hopp

Josh Payne

Jim Williams

Group F

Simon Whitlock (7)

Gerwyn Price

Andrew Gilding

Glen Durrant

Group G

Mensur Suljovic (6)

Stephen Bunting

Martin Schindler

Scott Mitchell

Group H

Rob Cross (3)

Dimitri Van den Bergh

Ryan Searle

Mark McGeeney