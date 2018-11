Domper voor Van Dijk en Wijnaldum

Gezien de zwaarte van de poule was het voor de ploeg van trainer Jürgen Klopp alles aan gelegen om de drie punten in Belgrado op te halen. Immers, met Napoli én Paris Saint-Germain in de groep, is het allerminst zeker dat de Champions League-finalist van dit jaar de poulefase overleeft.

The Reds lieten het vooral in de eerste helft liggen. Milan Pavkov mocht tussen de 22e en 29e minuut tweemaal juichen. Bij de 1-0 zag Van Dijk er niet goed uit. In de tweede helft kregen de spelers van Liverpool genoeg kansen, maar geen enkele bal viel in het net.

Door de smadelijke nederlaag kunnen Napoli en PSG in hun onderling duel van vanavond gaan uitvechten wie de leiding in Poule C gaat overnemen. Bij een gelijkspel blijft Liverpool koploper en moet het in de onderlinde duels met de Parijzenaren en de Napolitanen gaan uitvechten wie er in februari verder speelt in het kampioenenbal. Al hebben de Serviërs door de zege ook nog kans op de volgende ronde.