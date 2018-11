Club Brugge zet Monaco voor schut in CL

In het Stade Louis II liepen de Belgen al voor rust verrassend eenvoudig weg bij de club uit het ministaatje. Uiteindelijk zegevierde Club Brugge met 0-4 bij Monaco, dat in Ligue 1 de een-na-laatste plek bezet.

Hans Vanaken opende al in de twaalfde minuut de score en vijf minuten later opnieuw, vanaf de strafschopstip. Halverwege de tweede helft maakte Wesley er 0-3 van. In de 85e minuut zorgde Ruud Vormer voor de eindstand.

Thierry ziet dat het misgaat. Ⓒ Reuters

Bij Monaco stond zowel Vormer als Stefano Denswil in de basis. De geblesseerde Arnaut Danjuma Groeneveld ontbrak.

Henry hapert

Henry begon half oktober als hoofdcoach bij Monaco. Na vijf wedstrijden, drie in de competitie en twee in de Champions League, wacht de oud-aanvaller nog op zijn eerste overwinning.

Het zou zomaar kunnen dat het Champions League-avontuur er na dinsdagavond al op zit voor Monaco. De Monegasken hebben pas één punt vergaard. Brugge heeft vier punten.Om 21.00 uur is het de beurt aan Atletico Madrid en Borussia Dortmund. Die ploegen hebben tot nu toe respectievelijk zes en negen punten gepakt.