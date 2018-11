Luuk de Jong vestigt record op Wembley

Sinds de Champions League in het seizoen 1992/1993 wordt gehouden scoorde er nooit een PSV’er sneller in het kampioenenbal. De 28-jarige spits van de Eindhovenaren kopte al 61 seconden schitterend raak tegen Tottenham Hotspur.

Het snelste doelpunt ooit in het kampioenenbal werd gemaakt door Roy Makaay. In het shirt van Bayern München trof de Nederlandse spits in 2007 al na tien seconden doel tegen Real Madrid.

PSV verloor uiteindelijk met 2-1 door twee goals van Harry Kane.