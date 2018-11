Dopingcontrole Belgische renner op wielergala

De Belgische wielrenner schudde volgens Het Nieuwsblad geïrriteerd het hoofd, maar snelde toch snel richting uitgang. Daar stonden inderdaad twee buitenlandse dopingcontroleurs met een grote dokterstas op de 29-jarige renner van Quick-Step Floors te wachten.

„Om in orde te zijn met de dopingregels moet ik iedere dag aangeven wanneer ik zeker thuis ben. Dat is bij mij tussen 7u en 8u ’s ochtends. Maar nu stonden ze ’s avonds voor mijn deur. Ik zag dat op mijn smartphone toen ik al in Oostende was voor het gala. Als ik mijn telefoon niet had opgenomen, hadden ze mij niets kunnen maken. Maar dat deed ik wel. En toen eisten ze dat ik onmiddellijk naar huis zou komen. Ik heb hen gezegd dat ik dat niet wou en kon doen. Toen heb ik hen de details van het casino Kursaal doorgegeven en hen gezegd dat ze maar naar hier moesten komen”, aldus Serry tegen de Belgische krant.

En dus stonden even later twee dopingcontroleurs tijdens de galashow voor de deuren van het casino. „Jullie verpesten mijn avond”, beet Serry hen toe. „Dit vind ik echt belachelijk. Ik ben twee weken geleden nog gecontroleerd. Ik begrijp dat er controles moeten zijn en dat die mensen hun werk moeten doen, maar twee controles meteen na elkaar, buiten het seizoen is gewoon geldverspilling. Ik voel mij een gedetineerde met een enkelband.”

Omdat er behalve een urinecontrole ook een bloedstaal moest worden genomen, miste Serry het grootste deel van het gala.

Nationaal kampioen Yves Lampaert werd in Oostende uitgeroepen tot beste Belgische renner. Bij de vrouwen was de prijs voor Sanne Cant, wereldkampioen veldrijden. Mathieu van der Poel kreeg de prijs Flandrien van het Veld.