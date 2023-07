MP Motorsport slaat race over uit respect voor Van ’t Hoff

De 18-jarige Nederlander kwam afgelopen zaterdag om het leven door een zware crash op het circuit van Spa-Francorchamps.

„Hierdoor en door alle emoties en vragen die we hebben, vinden we dat Mugello deze week te vroeg komt en als team hebben we besloten om niet deel te nemen aan dit evenement”, meldt teambaas Sander Dorsman in een verklaring. „We blijven racen, voor Dilano, zoals hij gewild zou hebben. Maar voordat we dat doen, kiezen we ervoor de komende dagen en tijdens de uitvaart bij Dilano, zijn familie en zijn vrienden te zijn.”

Bekijk ook: Max Verstappen en Nyck de Vries leven mee én zijn kritisch na dodelijk ongeluk in België

MP Motorsport heeft nog twee coureurs die in het Formule Regional European Championship by Alpine (Freca) rijden. Dat zijn Victor Bernier en Sami Meguetounif, beiden uit Frankrijk.

Het team wenst in de verklaring ook Adam Fitzgerald sterkte toe in zijn herstelproces. De Ierse coureur raakte tijdens de crash op Spa zwaargewond. Zijn auto ramde op de door de regen spekgladde baan de zijkant van de auto van Van ’t Hoff.