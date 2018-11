Ajax ’zwaar teleurgesteld’ over besluit van Den Haag

In eerste instantie moest Ajax via media horen dat er opnieuw geen uitsupporters zijn toegestaan bij duels tussen Ajax en de Haagse club. Later op de dag werd dat standpunt per mail alsnog toegestuurd.

De uitsupporters zijn niet welkom bij het duel dat op 24 februari wordt gespeeld in het Haagse Cars Jeans Stadion. De Ajacieden worden al sinds 2006 geweerd en dat verbod is verlengd door de gemeente Den Haag.

’Buitensporig veel agenten nodig’

Burgemeester Pauline Krikke zegt dat er ’buitensporig veel agenten’ nodig zouden zijn om de wedstrijd veilig te laten verlopen. Den Haag wil juist minder agenten inzetten bij voetbalwedstrijden.

Als de agenten bij het stadion zijn, ’betekent dat simpelweg dat we minder politie-inzet zullen hebben in de wijken’, aldus Krikke.

Niet alleen teleurgesteld

Ajax stelt naast teleurgesteld ook verbaasd te zijn over de uitspraken van burgemeester Krikke. Het verwondert de Amsterdamse club ook ’dat Den Haag bovenmatige politie inzet nodig zegt te hebben om vier bussen Ajax-supporters te ontvangen in een stadion dat bij de opening werd aangeprezen als het meest veilige van Nederland’, zo schrijft de club op zijn website.