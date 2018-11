PSV in slotfase ten onder op Wembley

Trainer Mark van Bommel wist bij voorbaat dat er één opdracht was in Londen: winnen. Met een nederlaag zou het Europees avontuur in de Champions League voorbij zijn. Bij een gelijkspel kon praktisch gezien alleen de Europa League nog gehaald worden.

En voor PSV begon het duel dan ook fantastisch. De wedstrijd was nog nauwelijks begonnen, of PSV stond zeer verrassend met 1-0 voor op Wembley. Na een minuut spelen, torende Luuk de Jong boven Toby Alderweireld uit bij een corner en zette hij de Eindhovenaren op een vroege voorsprong. Het deed denken aan de treffer van Alex in 2007 uit bij Arsenal, ook in Londen.

Kunst- en vliegwerk

In de vijfde minuut was daar wel al bijna de gelijkmaker. Het hakje van Davinson Sanchez werd ternauwernood uit de kruising gekopt door Angelino. PSV mocht na de 1-0 niet klagen, de Spurs zetten de ploeg van Van Bommel steeds onder druk. Met kunst- en vliegwerk werd de 1-0 voorsprong verdedigd. Zo zat Harry Kane er enkele keren dichtbij.

Jeroen Zoet stotp de inzet van Dele Alli. Ⓒ Action Images via Reuters

Maar na een kwartier spelen wist PSV wel - op het dramatische veld van Wembley - zich zo af en toe uit de druk te spelen. De beste kans was echter wel voor Tottenham. Na een solo van Lucas Moura, waarbij hij met behoorlijk gemak door de Eindhovense defensie slalomde, vond hij enkele PSV-benen en keeper Jeroen Zoet op zijn weg.

Zoet

Jeroen Zoet stopt de inzet van Eriksen Ⓒ REUTERS

De doelman, die thuis tegen Inter nog tweemaal opzichtig de fout inging, stond in de eerste helft wel zijn mannetje op het hoogste niveau. Met enkele prachtige reddingen hield hij PSV op de been voor rust. Hij leek zelfs schier onklopbaar. Ook Dele Alli leek te scoren, maar weer lag Zoet in de weg.

Na rust eenzelfde spelbeeld. Spurs in de aanval, PSV vol in de verdediging. De Eindhovenaren brachten voetballend veel te weinig. De bal was binnen een mum van tijd weer bij een speler van de Spurs. Steven Bergwijn zorgde na rust wel voor het eerste wapenfeit van de equipe van Van Bommel in de 57e minuut. Zijn schot eindigde via een Spurs-been over. Uit de corner moest doelman Paulo Gazzaniga handelend optreden na een kopbal van Pereiro.

Kane

Met Erik Lamela in de ploeg schroefde Tottenham het tempo nog maar eens omhoog. Maar PSV gaf zich niet zomaar gewonnen. Het knokte zich een ongeluk, waardoor bij elke Spurs-inzet er wel een PSV-been tussenzat. Regelmatig was daar ook gewoon spits De Jong in zijn eigen zestien te zien met ultieme slidingen.

Helaas voor PSV duurde het tot de 77e minuut waarbij Tottenham toch gelijkmaakte, Kane schoot met links en al hobbelend viel de bal pardoes in de hoek: 1-1. Een treffer waar de Londense ploeg recht op had.

Sainsbury

Harry Kane Ⓒ Hollandse Hoogte

Maar in de 81e minuut was Donyell Malen wel vlakbij de 1-2. Vanaf rechts in de zestien vuurde hij een pegel af, maar Gazzaniga redde fraai. Twee minuten later had Fernando Llorente de 2-1 op zijn hoofd, maar weer stond daar Zoet.

Helaas voor heel PSV ging het toch nog mis. Kane kopte en via het been van invaller Trent Sainsbury viel de bal heel gelukkig in de goal achter een kansloze Zoet: 2-1.

Uitschakeling

In de 95e minuut leek Denzel Dumfries nog dichtbij, maar zijn inzet ging net over. Voor Van Bommel en zijn manschappen wordt het nu heel lastig om na de winter nog Europees actief te zijn.

FC Barcelona speelde met 1-1 gelijk bij Internazionale en blijft koploper met tien punten. Inter heeft zeven punten en Tottenham vier. De nummer drie mag na de winterstop verder in de Europa League.