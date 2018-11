PSG is er nog lang niet

Napoli deelt nu met 6 punten de koppositie in de groep met Liverpool, dat eerder op de dag verrassend verloor van Rode Ster Belgrado (2-0). PSG volgt op 1 punt achterstand. Met 4 punten is ook Rode Ster nog niet uitgeschakeld.

De Franse kampioen nam in Napels in de extra tijd van de eerste helft afstand. De Spanjaard Juan Bernat scoorde, na voorbereidend werk van Kylian Mbappé.

Na ruim een uur kwamen de Italianen op gelijke hoogte. Lorenzo Insigne scoorde van 11 meter. Scheidsrechter Björn Kuipers had de strafschop toegekend, nadat de doorgebroken José Callejón door doelman Gianluigi Buffon en verdediger Thiago Silva in de mangel was genomen.