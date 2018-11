De Jong: ’Verdiende overwinning Tottenham’

„Dit is heel zuur, maar Tottenham is een heel goede ploeg”, zei de maker van de openingsgoal tegen Veronica. „Ook bij 1-1 hebben we nog een paar goede kansen gehad. Naar mate de klok wegtikte denk je wel: het kan gebeuren. Het kostte veel energie. Complimenten voor de ploeg voor het harde werken.”

De Jong had ook een klein puntje van kritiek. „We hadden het in de omschakeling misschien wat rustiger kunnen uitspelen. Zij ging roch veel risico nemen. Tottenham heeft terecht gewonnen. Helaas hebben we het niet kunnen overleven.”

PSV is uitgeschakeld in de Champions League en moet twee keer winnen om kans te houden op overwinteren in de Europa League.

