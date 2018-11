Icardi bezorgt Inter punt tegen Barcelona

De Italianen speelden met 1-1 gelijk tegen FC Barcelona en blijven zo tweede in de poule, met een voorsprong van drie punten op Tottenham Hotspur. De Spurs wonnen in de slotfase met 2-1 van PSV.

Malcom bracht Barcelona in de 83e minuut op voorsprong. De koploper uit La Liga had daarvoor, met name via Luis Suárez, al meerdere kansen gemist. Mauro Icardi hielp zijn ploeg in de 87e minuut langszij zodat Inter een goede uitgangspositie behoudt voor het bereiken van de achtste finales.

Lionel Messi deed nog niet mee bij Barcelona, dat nu met tien punten zeker is van de volgende ronde. De Argentijnse spelmaker liep twee weken geleden een armbreuk op en maakte geen deel uit van de selectie.

PSV, dat hooguit nog als derde kan eindigen en dan na de winterstop verder mag in de Europa League, speelt woensdag 28 november thuis tegen FC Barcelona.