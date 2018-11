Kane: ‘Hebben PSV kapot moeten beuken’

,,We hebben zo ontzettend diep moeten graven naar krachten om PSV kapot te krijgen. Dit was een ander ‘level’, dat we moesten aanspreken. We wisten dat PSV zich defensief zou opstellen en door de vroege voorsprong die het nam werd er helemaal een muur opgetrokken. We kregen kansen, maar we hebben moeten beuken op die taaie muur om er een gat in te slaan’’, aldus de spits van de Londense club.

Kane vindt het wel terecht dat PSV onderaan bungelt in de poule van de Champions League. ,,In Eindhoven waren we natuurlijk ook al de beste ploeg op het veld en vanavond was het ook dik verdiend dat we wonnen. Het duurde alleen ontzettend lang voordat de goals vielen. Er zijn nog steeds kansen om door te gaan in de Champions League en die gaan we pakken.’’

Volgens Kane is het niet zo gek dat zijn ploeg moeite had om PSV de genadeslag te geven. ,,Kijk even naar ons programma. Dit was de vierde wedstrijd in acht dagen.’’

