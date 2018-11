Van Bommel erkent: ’Ze zijn te goed’

„Je wordt natuurlijk teruggedrongen en Tottenham heeft heel veel kansen gehad, maar we hebben gevochten als leeuwen”, sprak de trainer van PSV. „Na de 1-1 hadden we ook nog 1-2 kunnen maken. We hebben ons fantastisch verweerd.”

De PSV-fans lieten zich flink horen op Wembley. Dit kon Van Bommel bekoren. „De fans waren waren fantastisch. Ze stonden de hele wedstrijd achter ons. Op het laatst kregen we een staande ovatie. Dat zegt genoeg.”

Van Bommel prees keeper Jeroen Zoet. „Jeroen heeft fantastisch gekeept hield er een paar ballen uit, ongelooflijk. De avond duurde net te lang. We zijn drie keer op voorsprong gekomen in de eerste vier wedstrijden, maar de tegenstanders zijn gewoon te goed.”