Van Bommel zet journalist op z’n plek

,,Dit is het jongste elftal van alle deelnemers in de Champions League en deze jonge gasten hebben tot het bittere einde gevochten’’, aldus Van Bommel.

Tijdens de persconferentie in het Wembley-stadion kreeg de PSV-coach het verwijt dat zijn ploeg te defensief was in de tweede helft en daardoor weer aan het kortste eind trok. Nu zit hij, zo werd er gezegd, met de laatste plek opgescheept.

Er voltrok zich een vermakelijke discussie.

Van Bommel, tegen de Engelse verslaggever: ,,Heb je naar deze groep gekeken? Heb je de namen van de clubs gezien?’’

Verslaggever: ,,Ja, ja…’’

Van Bommel: ,,Toen de loting plaats had, wie verwachtte jij dat in deze groep op de eerste plaats zou komen?’’

Verslaggever: ,,Eeeeh, eeeh…’

Van Bommel: ,,Kom op, wie dacht jij?’’

Verslaggever: ,,Barcelona.’’

Van Bommel: ,,En op de tweede plek? Zette je daar meteen PSV neer?’’

Verslaggever: ,,Tja, ik weet het niet. Alles kan.’’

Van Bommel liet even niet los: ,,Je moet wel realistisch zijn. Inter en Tottenham zijn grote clubs. Tottenham heeft een selectie met heel veel kwaliteit. Dat is ook de reden waarom je wordt teruggedrongen als ploeg. Natuurlijk wil je vaker de bal hebben en langer in balbezit zijn. Maar je speelt gewoon tegen een fantastische tegenstander.’’

En toch begon ook Van Bommel te hopen dat zijn ploeg ging stunten. Hoe langer de 0-1 op het scorebord stond, hoe meer hij ging denken aan een zege. ,,Het gevoel wat onze supporters hadden, had ik op zeker moment ook. De wisselwerking tussen de fans en de ploeg was ook prachtig. Het komt niet vaak voor dat je elftal na een nederlaag nog een staande ovatie krijgt van de fans.’’

Van Bommel lichtte er één speler uit. Doelman Jeroen Zoet vanzelfsprekend. ,,Ik moet hem een groot compliment geven. Hij heeft een voortreffelijke wedstrijd gespeeld.’’

