’Er zijn weinig tussenstappen voor De Ligt’

„Ik vraag mezelf vaak af: waar was ik op zijn leeftijd toen hij de Europa League-finale speelde? Of op negentienjarige leeftijd zoals nu. Hij is aanvoerder van Ajax en ik zat bij RKC.”

Vertonghen prijst de ontwikkeling van De Ligt. „Ongelooflijk. Hopelijk kan hij die lijn doortrekken, maar wat hij nu laat zien, is erg indrukwekkend.” Voor de verdediger van Tottenham Hotspur is het geen thema of De Ligt eerst een tussenstap moet maken of direct naar de Europese top moet.

„Ajax is op dit moment zo goed dat er weinig tussenstappen zijn. Het is voor Matthijs belangrijk om nu een goed seizoen te maken en dan hopelijk een mooie stap te zetten. Na 2,5 seizoen is hij klaar voor het grote werk. Al kan ik me ook voorstellen dat hij bij Ajax wil blijven als je zo’n goede groep hebt.”

De Rode Duivel kijkt met bewondering naar de Amsterdammers. „Ik vind dat Ajax een ongelooflijk mooi, goed en uitgebalanceerd elftal heeft”, aldus de Belg bij het Youth League-duel tussen Spurs en PSV. „Dan kan het opeens gaan lopen, zoals dat het destijds bij ons ook deed.”

Vertonghen heeft nog een contract tot het einde van het seizoen, plus een optiejaar, dus in feite een verbintenis tot de zomer van 2020. „We zien wel wat de toekomst brengt, maar Ajax zit in mijn hart en in mijn achterhoofd. Ik ben nu echter speler van Spurs, voel me heel erg goed en kan weinig zeggen over de toekomst.”