’Lady Lumberjack’ maakt ook indruk

Tijdens haar wedstrijden heeft ze dusdanig veel indruk gemaakt met haar stoten en trappen dat ze al Lady Lumberjack wordt genoemd, uiteraard een verwijzing naar de bijnaam van haar beroemde vader (The Dutch Lumberjack).

„Kickboksen is het gesprek van de dag thuis”, aldus Peter Aerts. „Ik vind het leuk en belangrijk dat mijn kinderen sporten, al is het voor mij als vader zenuwslopend om naar hun partijen te kijken. Gelukkig zie ik ze steeds beter worden. Door de ervaring die ze opdoen, lopen ze iets minder risico in de ring.”

Als de geboren Brabander, al jaren woonachtig in het Twentse Borne, hoort dat hij ruim 25 jaar geleden voor het eerst van de partij was bij de K-1 World Grand Prix begint hij te zuchten. „Pfff, wat gaat de tijd snel. Ik heb het gevoel dat ik het bejaardentehuis in moet.”