Peter en Marciano Aerts als twee druppels water: ’We hebben dezelfde vechtstijl’

Marciano Aerts (r.) is in goede handen bij vader Peter. Het tweetal lijkt in meerdere opzichten erg op elkaar. Ⓒ Reinier van Willigen

ENSCHEDE - ’Je lijkt precies op je vader.’ Aan deze opmerking is Marciano Aerts helemaal gewend geraakt. Hij is niet alleen qua uiterlijk een lookalike van Peter in diens tienertijd, ook in de ring lijken ze als twee druppels water op elkaar. „Ernesto Hoost zei laatst nog tegen me: ’Je ziet er net zo uit als de 17-jarige Peter.’ Dat is grappig om te horen. Daarnaast hebben we als kickbokser een vergelijkbare stijl.”