Onana: ’We willen de Champions League winnen’

Ajax-goalie André Onana Ⓒ Hollandse Hoogte

LISSABON - Het is André Onana’s variant op de bekende Amsterdamse bluf bij Ajax: Kameroense bluf. De 22-jarige keeper kan vandaag in het ’Duel van 13,2 miljoen’ met Ajax de knock-outfase van het miljoenenbal veiligstellen, maar kijkt al veel verder. „We willen niet alleen overwinteren, maar gaan proberen de Champions League te winnen”, zegt Onana, die gisteren in Lissabon kennismaakte met het schitterende Estadio da Luz.