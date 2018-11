Wat is er voor PSV nog mogelijk in Groep B?

De ploeg van trainer Mark van Bommel zal zich moeten richten op de derde plek, die recht geeft op een plaats in de Europa League. Maar ook dat wordt een pittige opgave. PSV bemachtigde slechts een punt en heeft drie punten minder dan Tottenham Hotspur.

Bekijk ook: PSV in slotfase ten onder op Wembley

Om de Londenaren nog te passeren, kunnen de Eindhovenaren zich in de resterende duels met Internazionale en het al voor de volgende ronde geplaatste FC Barcelona geen nederlaag meer permitteren. Zelfs bij twee zeges is de ploeg nog afhankelijk van de resultaten van Tottenham, dat PSV ook op onderling resultaat de baas is.