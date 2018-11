Net zoals eerder in de kwalificatiereeks de kaartjes voor thuiswedstrijden in onder meer Groningen, Nijmegen, Heerenveen en Breda ook al razendsnel werden verkocht. In Eindhoven kwamen ruim 30.000 fans naar de voetbalsters kijken, een record bij een vrouwenwedstrijd.

Wat spits Vivianne Miedema betreft, is het tijd voor de volgende stap. De topschutter van Oranje (51 doelpunten in 64 interlands) droomt hardop van een wedstrijd in de grootste stadions van Nederland.

,,Helaas hebben wij daar geen stem in, anders had ik al lang met Oranje in De Kuip gespeeld'', zegt Miedema, van kinds af aan al fanatiek supporter van Feyenoord. ,,In de afgelopen periode waren onze wedstrijden steeds heel snel uitverkocht. Het zou mooi zijn als we ons plaatsen voor het WK en dan volgend jaar een 'uitzwaaiwedstrijd' spelen in De Kuip of de Johan Cruijff ArenA.''