Ronaldo wil van hatelijke nul af

Cristiano Ronaldo, in duel met Chris Smalling van Manchester United, snakt naar een doelpunt in de Champions League. Ⓒ Foto Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - In Turijn zit vanavond iedereen op het puntje van zijn stoel. Zal Cristiano Ronaldo uitgerekend tegen zijn oude club Manchester United voor Juventus de ban breken in de Champions League? De zevenvoudig topscorer van het kampioenenbal heeft dit seizoen in het toernooi nog altijd een hatelijke nul achter zijn naam staan, een hiaat dat de eerzuchtige Portugees zo snel mogelijk wil wegwerken.