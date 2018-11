Oud-ploeggenoot Contador en Kroon overleden

De wielerbond van Australië bevestigde het overlijden van de sprinter die onder meer voor Saxo Bank-Tinkoff reed en met die ploeg één keer in de Tour de France uitkwam. Hij was ploeggenoot van onder anderen Alberto Contador en Karsten Kroon.

Cantwell stopte in 2014 als professioneel wielrenner. Hij had vier overwinningen op zijn erelijst. Daarna legde hij zich toe op duatlon en triatlon. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Cantwell laat een vriendin en twee kinderen achter.