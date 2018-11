Neymar weer boos op Kuipers: ’Het was respectloos’

„De scheids heeft dingen geroepen die hij nooit had mogen zeggen. Het was respectloos”, zei Neymar na afloop in de mixed zone tegenover ESPN. „Ik wil zijn woorden niet herhalen. Maar iemand van bovenaf zou moeten ingrijpen. Op het veld wordt ons gevraagd respect te tonen in de richting van de scheidsrechters. Dan zou het andersom ook zo moeten zijn.”

Het is overigens niet voor het eerst dat Neymar boos is op Kuipers. Op het WK afgelopen zomer en hadden ze ook bonje met elkaar.

Tuchel was vooral ontevreden over de beslissingen van Kuipers. „Voorafgaand aan het doelpunt van Napoli was het buitenspel”, aldus Tuchel. „Daarna verdienden we een penalty na een overtreding op Juan. Die beslissingen zijn lastig te accepteren. We misten een beetje geluk.”

Voorzitter Nasser Al-Khelaifi deed ook zijn zegje. „We hebben twee punten verloren door fouten van de arbiter. We hebben snel de VAR nodig.”