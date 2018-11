Zoet trots, maar ’het is het net niet’

„Vooral in de eerste helft ging goed. Ik heb een paar belangrijke ballen kunnen pakken, maar uiteindelijk krijg je toch twee goals tegen. En dan sta je met lege handen”, aldus Zoet tegenover Veronica Inside.

”Ik denk dat we wel trots kunnen zijn hoe we als team hebben geknokt, maar we hebben niet zo hebben gevoetbald zoals wij dat kunnen. Het is net niet.”

Harry Kane bezorgde de Spurs in de 89e minuut de zege toen hij de bal via Trent Sainsbury in het doel werkte. „Ja klote, want je weet dat zij op het eind een tweede spits erin brengen en ballen erin gooien. Dan moet je klaar staan en die bal verwachten”, aldus Zoet. „Vervelend dat je via die scrimmage de goal dan nog tegen krijgt.”