Henry na afgang: ’Als je niet straft, dan word je gestraft’

De halvefinalist in de Champions League van het seizoen 2016-2017 (uitgeschakeld door Juventus) leed dinsdagavond in Monaco een beschamende 4-0-nederlaag tegen Club Brugge.

„De score geeft niet echt een correct beeld van de wedstrijd”, zei Henry. „Maar als je in de Champions League niet scoort, dan beland je in deze situatie. De drie tegendoelpunten in tien minuten waren een klap. Daarna merkte ik dat we stopten met spelen. Als je niet straft, dan word je gestraft.”

Bekijk ook: Club Brugge zet Monaco voor schut in CL

Sportkrant L’Équipe opende groot met de afstraffing voor Henry. „Hoe heeft Monaco zo diep kunnen zinken?”, schreef het. „Het beleefde gisteren ongetwijfeld de slechtste Europese avond uit zijn geschiedenis.”

AS Monaco heeft sinds de komst van Henry nog niet gewonnen. Afgelopen weekeinde verloor het met 1-0 van Reims. Zondag is Paris Saint-Germain, dat na twaalf wedstrijden nog zonder puntenverlies is, de tegenstander.