Barça voorkomt pas in verlenging bekerblamage tegen derdeklasser

Voor Depay was het zijn eerste wedstrijd sinds de kwartfinale van het WK met Oranje tegen Argentinië, die de uiteindelijke wereldkampioen na strafschoppen won. De aanvaller raakte in september bij Oranje geblesseerd aan zijn bovenbeen en kwam sindsdien niet meer in actie voor Barcelona. Depay werd nu na 74 minuten spelen vervangen. Frenkie de Jong zat heel de wedstrijd op de bank.

Al na vier minuten kopte Ronald Araujo de 0-1 uit een corner tegen de touwen. Maar na rust tapte de derdeklasser uit een ander vaatje. Oriol Soldevila scoorde namens de thuisclub na een uur spelen: 1-1.

Hattrick Soldevila namens CF Intercity

Lang konden ze niet van de gelijke stand genieten, want het was Ousmane Dembele die vijf minuten later met een heerlijk stiftje de 1-2 aantekende. De pass van Gavi hieraan voorafgaand mocht er overigens ook wezen. Maar in de 73e minuut was daar de dekselse Soldevila weer: 2-2.

Het leek lang naar een verlenging te gaan, maar Raphina leek daar in de 77e minuut een stokje voor te steken: 2-3. Bij Barcelona hadden ze echter niet gerekend op Soldevila, die in de 86e minuut zijn hattrick voltooide: 3-3. En dus werd het verlengen. Tegen CF Intercity liep het niet als een trein, dat was wel duidelijk.

De ploeg van trainer Xavi was de betere en bleef drukken om penalty’s te voorkomen. Daar zorgde invaller Fati in de 103e minuut uiteindelijk voor: 3-4.

Atlético Madrid voegde zich bij de laatste zestien dankzij een zege (0-2) op Real Oviedo. Marcos Llorente en Pablo Barrios maakten de doelpunten.