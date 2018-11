WK halen nu een 'must' voor voetbalsters

Als Europees kampioen wil Oranje zich volgend jaar in Frankrijk meten met mondiale toplanden als de Verenigde Staten, Japan en Duitsland. ,,Als we ons niet kwalificeren, zijn we weer terug bij af. Dan valt alles waar we de afgelopen vier jaar zo hard aan hebben gewerkt toch een beetje weg'', zegt Miedema. ,,Het vrouwenvoetbal zit in een 'flow'. We willen op het WK dolgraag de volgende stap zetten.''

Miedema weet echter hoe het werkt. Als Oranje zich niet plaatst voor het WK, zal de aandacht weer afnemen. ,,We zijn het aan onze stand verplicht om ons te kwalificeren. Het maakt niet uit hoe, als we het WK maar halen.'' Omdat de ploeg van Wiegman in de laatste kwalificatiewedstrijd verloor van Noorwegen, is Oranje aangewezen op de play-offs. Na de dubbele zege op Denemarken (2-0 en 2-1) vormt Zwitserland de laatste horde op weg naar Frankrijk.

Favoriet

De Zwitserse vrouwen missen hun grootste ster, Lara Dickenmann. De recordhoudster van haar land met 135 interlands en 53 doelpunten heeft een zware knieblessure. Aanvalster Ramona Bachmann, goed voor 45 goals in 95 interlands, is bovendien geschorst voor het eerste duel in Utrecht. ,,Wij zijn favoriet en daar komt een bepaalde druk bij kijken. Maar ook dat zijn we inmiddels wel gewend'', aldus Miedema.