Club Brugge-trainer blij met Vormer

Met een treffer hielp hij de Belgen in het Champions League-duel met AS Monaco aan een 0-4 zege. Vormer uitte eerder al verbaal zijn onvrede, maar liet nu zien benen spreken. „Ik heb geen fantastische, maar wel een goeie Ruud Vormer gezien. Hij is en blijft belangrijk voor het team”, stelde Leko in gesprek met Sporza.

De 0-4 zege in het Stade Louis II betekende het eerste CL-wedstrijd ooit waarin Brugge vier keer het net wist te vinden, maar Leko bleef bescheiden. „We hebben niet onze beste Champions League-wedstrijd gespeeld, maar wel een historische. Met 0-4 winnen in Monaco is ronduit fantastisch voor het Belgische voetbal.”

